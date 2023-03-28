Сегодня в направлении азербайджано-армянской границы у нас очень выгодные позиции, укрепляемся на этих позициях и на этих позициях останемся.

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема Масима Мамедова в связи с его назначением специальным представителем Президента в Лачинском районе.

«Конечно, по обеспечению безопасности Лачинского района предпринимаются и другие шаги, принимаются меры, и эти меры позволят нашим соотечественникам, которые вернутся туда, жить комфортно и безопасно», — подчеркнул глава государства.