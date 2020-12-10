Ильхам Алиев: «Турция превратилась в один из мировых центров силы»

10 декабря после встречи один на один президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов.

После подписания документов главы государств провели совместную пресс-конференцию.

«Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратилась в один из мровых центров силы», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Турция периода президентства Эрдогана стала примером развития и мощи», — сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан и Турция демонстрируют единство и солидарность не только на уровне глав государств, но и на уровне рядовых граждан.

Алиев отметил, что позиция руководства Турции по Карабаху продемонстрировала миру солидарность с правой борьбой Азербайджана.

Азербайджанский лидер отметил далее, что Баку и Анкара сформировали в регионе новую платформу сотрудничества. «Если руководство Армении откажется от деструктивной позиции, то мы готовы предоставить Еревану воспользоваться возможностями новой платформы», — подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что новая платформа регионального сотрудничества позволит минимизировать риски войны в регионе.

Президент Ильхам Алиев дал высокую оценку качеству продукции турецкого оборонпрома. «Использование турецких БПЛА Bayraktar внесло серьезный перелом в ход боевых действий в Карабахе. БПЛА турецкого производства сыгали важную роль в Победе Азербайджана», — сказал Алиев. (Агентство Анадолу)