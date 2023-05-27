27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Лачинский район.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии в Лачинском районе 110/35/10-киловольтной подстанции «Горчу» Открытого акционерного общества «Азерэнержи», закладке фундаментов поселка Горчу и села Шельве, ознакомился с работой, проводимой в Агропромышленном парке города Лачин.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции «Лачин город», ознакомился со строительными работами в селе Забух.