Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отложил запланированную на 21–22 апреля поездку в Индию. Об этом сообщает Reuters.

В 2023 году американский предприниматель предложил правительству Индии разместить в стране производство автомобилей Tesla. 12 апреля бизнесмен сообщил, что посетит Индию и проведет встречу с премьер-министром Нарендрой Моди.

Отмечается, что Маск собирался обсудить с ним ускорение запуска в Индии услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink, инвестиции в южноазиатскую республику на сумму около $2 млрд и строительство завода по совместному выпуску электромобилей.