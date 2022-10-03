3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича.

На встрече было подчеркнуто многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Международной шахматной федерацией.

Было отмечено, что в нашей стране развитию шахмат, как и другим видам спорта, также уделяется большое внимание и забота на государственном уровне. Были подчеркнуты успехи азербайджанских шахматистов на международных соревнованиях.

В ходе беседы было затронуто значение международного шахматного турнира, состоявшегося в прошлом месяце в Шуше, выражено удовлетворение участием Аркадия Дворковича в церемонии открытия Всемирной шахматной олимпиады среди подростков до 16 лет, прошедшем 2 октября в Нахчыване.

На встрече состоялся обмен мнениями о предстоящих в Азербайджане важных международных шахматных турнирах.