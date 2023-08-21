Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Парагвая Сантьяго Пенья.

Как сообщает #, в тексте письма говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Парагвай.

Верю, что мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа».