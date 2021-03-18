Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

В поздравлении говорится, что праздник Новруз является олицетворением древнего и богатого мировоззрения азербайджанского народа, его оптимистического взгляда в будущее, занимает исключительное место в нашей сокровищнице культурных ценностей.

«Рад, что мы вступили в эту весну независимости с блестящей победой, которая навсегда впишется золотыми буквами в историю нашей государственности и подарит нам новые достижения. Наша славная победа, ставшая торжеством непобедимости нашей души и прославившая нас как гордую нацию, принесла Азербайджану вечную весну. Желаю всем весеннего настроения. Пусть этот праздник своим приходом принесет в ваши дома изобилие и достаток!», — говорится в поздравлении.