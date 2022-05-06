Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая совершит визит в Турцию.

Информацию об этом распространило агентство Anadolu.

Президент Азербайджана вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин.

Было отмечено, что первую посадку в аэропорту совершат самолеты Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева. Официальная церемония открытия аэропорта Риза-Артвин состоится после того, как самолеты двух президентов приземлятся. После открытия будет дан официальный прием в честь глав государств и других гостей.

Отметим, что аэропорт, расположенный в 34 километрах от Ризе, в 54 километрах от Хопа и в 125 километрах от Артвина. Планируется, что аэропорт Риза-Артвин будет обслуживать около 3 миллионов пассажиров в год.