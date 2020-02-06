Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения поручено с первого января 2020 года обеспечить индексацию страховой части всех видов трудовых пенсий в соответствии с темпами годового роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2019 году, определенными Государственным комитетом по статистике, осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленного в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета.