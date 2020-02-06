Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения поручено с первого января 2020 года обеспечить индексацию страховой части всех видов трудовых пенсий в соответствии с темпами годового роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2019 году, определенными Государственным комитетом по статистике, осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленного в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета.

| 2020-02-06T16:08:07+00:00 6 февраля 2020, 20:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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