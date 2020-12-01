Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военнослужащих

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому со 2 декабря 2020 года будет демобилизована определенная категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года.

1.1. имеющие трех и более детей;

1.2. лица, под опекой которых находится инвалид I степени;

1.3. лица, под опекой которых находятся несовершеннолетние брат или сестра;

1.4. единственный ребенок в семье;

1.5. лица, чьи отцы или братья погибли или скончались в ходе боевых действий, а также при исполнении воинских обязанностей;

1.6. раненые в ходе боевых действий, а также лица, которые признаны военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе в мирное время и считающиеся ограниченно годными в военное время;

1.7. лица, чьи близкие родственники погибли в результате военных провокаций со стороны Республики Армения и обстрелов территории Азербайджанской Республики;

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.