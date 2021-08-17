В результате военной операции наши земли были освобождены от оккупации. Вторая Карабахская война навсегда останется в истории как наша славная Победа. В результате Победы Кяльбаджарский район вместе с Лачинским и Агдамским районами был освобожден от оккупантов. Подписав 10 ноября акт о капитуляции, Армения взяла на себя это обязательство и вынуждена была вернуть Азербайджану Кяльбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Oб этом этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 16 августа в городе Кяльбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

Подчеркнув, что в ходе боев в первые дни Второй Карабахской войны северная часть Кяльбаджара была освобождена от оккупантов Вооруженными силами Азербайджана,президент Ильхам Алиев сказал: «На территории горы Муров и ее окрестностях шли ожесточенные бои, у нас были шехиды. Но мы взяли стратегические высоты, что позволило нам контролировать и используемую армянами транспортно-коммуникационную инфраструктуру. Таким образом, взяв стратегические высоты в северной части Кяльбаджара, мы смогли в значительной степени ограничить движение армянских вооруженных сил в этом направлении, и они фактически не смогли пользоваться дорогой Басаркечяр-Кяльбаджар. Эта была составной частью военной операции, контрнаступательной операции».

Отметив, что Азербайджанская армия вела контрнаступательную операцию в нескольких направлениях, и каждое направление было важным, президент, победоносный Верховный Главнокомандующий сказал: «Потому что, прорвав уже линию обороны на нескольких направлениях, мы освобождали земли, находившиеся под оккупацией, взяв стратегические точки на некоторых направлениях, можно сказать, парализовали движение армянской армии. На некоторых направлениях мы просто, проводя военные маневры, предотвращали передислокацию армянских военных соединений. Таким образом, часть Кяльбаджара, малая часть, была освобождена на поле боя. Но основная часть, большая часть была освобождена после подписания Арменией акта о капитуляции».