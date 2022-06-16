Минская группа, получившая мандат от ОБСЕ, за 28 лет не добилась никаких результатов. Поэтому после того, как Азербайджан урегулировал карабахский конфликт, Минская группа больше не нужна.

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления на открытии IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

Глава государства отметил, что в частности «после российско-украинской войны все понимают, что невозможно провести встречу с участием всех трех сопредседателей Минской группы».

«Нам уже сообщили о том, что институт сопредседателей Минской группы больше не будет функционировать. Им уже пора на пенсию. Таким образом, я хочу изъявить нашу позицию, заключающуюся в том, что любые спекуляции в Армении по поводу Минской группы или в какой-то другой стране вызывают в Азербайджане лишь раздражение. Мы урегулировали конфликт. Разработанные Минской группой Мадридские принципы решены. Теперь нам нужно думать о путях нормализации отношений с Арменией, подписать мирный договор», — подчеркнул Президент Азербайджана.