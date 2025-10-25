США объявили о развертывании в Карибском море ударной группы военного флота во главе с крупнейшим авианосцем «Джеральд Форд» (Gerald R Ford), на борту которого могут размещаться свыше 75 военных самолетов, пишет Reuters. Эта мера стала самым значительным шагом в кампании Дональда Трампа по борьбе с наркотрафиком в регионе на фоне возросшей напряженности в отношениях с Венесуэлой. Через несколько часов после сообщения об отправке кораблей администрация США также ввела санкции в отношении президента Колумбии Густаво Петро, которого Трамп на прошлой неделе обвинил в незаконном «распространении наркотиков».

«Эти силы укрепят и расширят возможности по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также по разгрому и ликвидации [транснациональных преступных организаций]», — сообщил в X представитель Пентагона Шон Парнелл. Оснащенный ядерным реактором авианосец Ford, который был спущен на воду в 2017 году, имеет арсенал ракет, включая зенитные, позволяющие сбивать дроны и самолеты, а также систему радаров для контроля над воздушным движением и навигации. Этот корабль с более чем 5000 моряков на борту будут сопровождать несколько вспомогательных крейсеров и эсминцев с ракетами класса «земля-воздух», «земля-земля», способных бороться с подводными лодками.

Когда именно в Карибский бассейн прибудет отправленная эскадра, Парнелл не уточнил, однако несколько дней назад авианосец Ford следовал через Гибралтарский пролив и находился в Европе. Дополнительная группировка дополнит уже развернутые в регионе восемь военных кораблей, атомную субмарину и самолеты F-35.

Также Вашингтон накануне ввел санкции против главы Колумбии Петро, которого Трамп обвинил в том, что он является «лидером нелегального наркобизнеса» и «плохим парнем». «С тех пор, как к власти пришел президент Густаво Петро, ​​производство кокаина в Колумбии достигло самых высоких показателей за последние десятилетия, заполонив США и травя американцев», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Сам Петро отверг обвинения и заявил, что его правительство изымает кокаин беспрецедентными темпами. Также он сказал, что расширение посевов коки— базового ингредиента для производства кокаина — в Колумбии замедляется с каждым годом начиная с 2021 года.

С начала сентября военные США нанесли 10 ударов по судам, перевозившим наркотики, в Карибском море, в результате чего погибло около 40 человек. Пентагон заявляет, что некоторые из убитых были гражданами Венесуэлы. Трамп уже объявил, что собирается расширить военную операцию. «Суша будет следующей [для ударов]», — сказал он. (moscowtimes.ru)