Ильхам Алиев: «На освобожденных землях налицо армянское зверство, вандализм»

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во время беседы Ильхам Алиев затронул тему сотрудничества с ЮНЕСКО:

«На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию. На самом деле, в период конфликта мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО с просьбой направить на оккупированные территории миссию по изучению фактов. Потому что, по имевшейся у нас информации, наши исторические, религиозные, культурные памятники там были разрушены армянами, и мы хотели, чтобы международные организации, в том числе ЮНЕСКО, которая непосредственно занимается этим вопросом, пришли и подтвердили это».

«К сожалению, во время конфликта наше предложение осталось без ответа, но после конфликта теперь ожидается отправка миссии. Мы приветствуем это. Потому что на освобожденных землях налицо армянское зверство, вандализм. Чем больше международных организаций увидят это собственными глазами, тем шире будет представление у мирового сообщества о конфликте, оккупации со стороны Армении.

Словом, уважаемый Волкан бей, мы продолжим работу в этом направлении. Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что приехали в Азербайджан. Я знаю, что вы недавно посетили Турцию, свою Родину, и посещаете Азербайджан, также вашу Родину», — сказал президент.