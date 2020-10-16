Ильхам Алиев: Мы каждый раз освобождаем новые земли. В ближайшее время будут новые заявления, это еще больше ослабит Армению

Мы продвигаемся, каждый раз освобождаем новые земли, и это – реальность. В ближайшее время будут новые заявления. Это еще больше ослабит Армению.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Сегодня азербайджанская армия наносит армянской армии сокрушительные удары по всем направлениям. Я привел некоторые цифры, они ежедневно меняются. Согласно точным данным на вчерашний день, уничтожены 200 армянских танков, 33 танка взяты в качестве трофея, — в руках Армении нет ни одной единицы азербайджанской военной техники, — 33 танка, причем в рабочем состоянии, сегодня находятся в руках у нашей армии. Кроме того, уничтожены 2 системы противовоздушной обороны С-300, уничтожены 35 противовоздушных систем ОСА, КРУГ КУБ и другая техника. Таким образом, техническое оснащение армянской армии сильно пострадало, то есть, сходит на нет»,- сказал глава государства.