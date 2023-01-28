Сегодня я проинформировал моего высокого гостя о процессах, происходящих в нашем регионе. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершен. Этот конфликт уже разрешен, Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана и останется таковой навсегда.

Как сообщает АПА, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси.

Глава государства отметил: «Положив конец оккупации, мы еще больше приблизились к миру. Мир еще не достигнут. Мирный договор, который будет подписан между Азербайджаном и Арменией, приведет уже к достижению мира. Мы выдвинули известные предложения и, несмотря на все страдания и разрушения, все же считаем, что мирный договор должен быть подписан. В противном случае угрозы в нашем регионе могут возрасти».