Италия является главным торговым партнером Азербайджана.

Как сообщает #, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Италии Серджо Маттарелле по случаю 2 июня — Дня Республики.

«Нас радует, что наша эффективная деятельность в экономической сфере развивается по восходящей. Одной из составных частей этого является наше успешное и постоянное сотрудничество в энергетической области. Рад, что наши совместные шаги в этом направлении, способствуя энергетической безопасности Европы, в то же время укрепляют азербайджано-итальянское взаимодействие.

Мы одобряем активное участие итальянских компаний в работах по реконструкции и восстановлению, проводимых в Азербайджане, в частности, на наших освобожденных от оккупации территориях. Компании, представляющие Вашу страну, входят в число компаний, которые выполняют наибольшую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре, что свидетельствует об уровне наших межгосударственных отношений», — отмечается в письме главы государства.