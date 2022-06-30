«Я могу вам сказать, что ситуация с конфликтом между Азербайджаном и Арменией была не только региональным, это было глобальным вопросом. Потому что это было нарушением и невыполнением не только международных принципов, но и резолюций Совета Безопасности ООН».

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

«В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских войск с наших территорий. И вопрос в том, почему эти резолюции не были выполнены? Никто не может ответить. Возможно, не хотят отвечать. Другой вопрос, почему в некоторых случаях резолюции Совбеза ООН просто реализуются в течение нескольких дней, но в нашем случае они 28 лет были только на бумаге», — подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что если бы у Азербайджана не было отважных военнослужащих, резолюции ООН оставались бы на бумаге еще 28 лет.

Президент подчеркнул, что Азербайджан собственными силами положил конец оккупации, обеспечив свою территориальную целостность военно-политическим путем. «В этом случае в Минской группе больше нет необходимости, мы распрощались с Минской группой, попрощались с ними. Однако, к сожалению, армянская сторона и другие хотят воскресить эту группу. Хочу сказать, что это невозможно. Эта группа уже мертва, безжизненна. Мы сильно пострадали от оккупации и говорим об этом открыто. Думаю, любая спекуляция, связанная с Минской группой ОБСЕ, не только непродуктивна, но и разрушительна, оказывает разрушительное воздействие на установление мира в регионе», — сказал глава государства.