Ильхам Алиев: Азербайджан готов к переговорам с Арменией в Москве или любом другом месте

Представители Баку готовы к переговорам по Нагорному Карабаху с армянской стороной в Москве или любом другом месте.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования», — сказал Алиев в ответ на вопрос, готов ли он сам приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави при посредничестве РФ.

При этом глава Азербайджана заявил, что в Баку «готовы для любых контактов».

«И в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому это вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин, и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того, как власть в Армении перешла в руки условного «Сороса», такие контакты прекратились», — пояснил И.Алиев.

По его словам, Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта. «Для этого есть объективные причины — как исторического характера, так и географического. А также причины того, что Россия на протяжении многих десятилетий в нашем регионе активно действует и существует высокий уровень взаимодействия. Поэтому мы готовы для любых контактов», — подчеркнул Президент Азербайджана.

И.Алиев напомнил, что, когда поступило предложение организовать встречу министров иностранных дел, азербайджанская сторона сразу согласились.

«Это тоже говорит о нашей позиции, ведь тогда азербайджанская армия уже успешно освободила часть стратегических территорий. Было уже больше десяти дней, как длился конфликт, и уже практически было ясно всем, кто на что способен. Предположить дальнейший ход боевых действий было не очень трудно. Но, несмотря на это, мы не стали тянуть время или отказываться. Мы сказали: «Да, мы готовы».