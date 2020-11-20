Ильхам Алиев: Автомобильная дорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время View Larger Image В подписанном 10 ноября трехстороннем заявлении говорится, что все коммуникации откроются, в том числе считаю, что и автомобильная дорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу. «В действительности, наши восстановительные работы уже начались. Будучи в Физули, были даны все соответствующие указания в связи со строительством новой дороги в Шушу, из резервного фонда Президента выделены средства, первоначально 50 миллионов манатов. Но этих средств будет недостаточно. В следующем году будут выделены дополнительные средства. По моему указанию дорога Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша разделена на несколько частей. Я дал указание привлечь несколько компаний, чтобы мы построили эту дорогу, не теряя времени и в кратчайший срок. Потому что граждане Азербайджана знают, что раньше дорогой, ведущей в Шушу, была дорога Агдам-Ханкенди, но теперь воспользоваться этой дорогой пока что невозможно. В подписанном 10 ноября трехстороннем заявлении говорится, что все коммуникации откроются, в том числе считаю, что и автомобильная дорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время. Считаю, что открытие коммуникаций, в то же время дорог и коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, в будущем внесут свой вклад и в долгосрочный мир в регионе. Эти работы найдут свое решение в плановом порядке. Мы уже дали старт первому большому проекту. В аналогичном порядке мы предпримем последовательные шаги и для восстановления города Агдам и всей его инфраструктуры. Агдамцы и жители всех остальных освобожденных от оккупации районов могут быть уверены, что Азербайджанское государство всегда будет рядом с ними», — сказал Президент Азербайджана. Редакция| 2020-11-20T12:54:09+04:00 20 ноября 2020, 12:53| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Ильхам Алиев дал интервью российскому агентству…Интервью Президента Ильхама Алиева японской газете NikkeiИнтервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу NTVРечь Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на… В рубрике Эксперт: Безграмотные действия французских парламентариев сопряжены с очень серьезными последствиями для их страны Gallery Эксперт: Безграмотные действия французских парламентариев сопряжены с очень серьезными последствиями для их страны 20 ноября 2020, 13:06 Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю освобождения Агдама от оккупации Gallery Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю освобождения Агдама от оккупации 20 ноября 2020, 12:51 «Ничего не меняется со времен Грибоедова» Gallery «Ничего не меняется со времен Грибоедова» 20 ноября 2020, 11:34 Главы МИД Турции и Британии обсудили Карабах Gallery Главы МИД Турции и Британии обсудили Карабах 20 ноября 2020, 10:16 Тюркский полицентризм Gallery Тюркский полицентризм 20 ноября 2020, 10:00