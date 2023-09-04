Грузовики с продовольствием, отправленные азербайджанским Обществом Красного полумесяца (АОКП) из Баку для удовлетворения потребностей проживающего в Карабахе армянского населения, уже 7-й день стоят на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Как сообщает АПА, автоколонна с 40 тоннами ожидает с 29 августа на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди перед постом российских миротворцев. Сотрудники и волонтеры АОКП ночуют в палатках, установленных на этой территории. Они заявили, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены жителям Ханкенди армянского происхождения.

Отметим, что в настоящее время сотрудники и волонтеры АОКП ждут ответа миротворцев для создания условий с целью доставки гуманитарного груза жителям армянского происхождения Карабаха.