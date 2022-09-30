Азербайджан и Болгария являются стратегическими партнерами, заявил в пятницу находящийся с официальным визитом в Софии глава Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан, как надежный поставщик газа, является важной страной для Европы. Мы тоже проявляем большой интерес к европейскому рынку, в том числе к рынкам Болгарии и соседних стран», — сказал Алиев на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Реализация «Среднего коридора» и транспортного коридора Восток-Запад, тесно свяжут обе страны, сказал Алиев.

1 октября в Болгарии заработает интеркорректор Греция-Болгария, по которому в Болгарию начнет поступать азербайджанский газ, отметил Ильхам Алиев.

В свою очередь, Радев отметил, что «Азербайджан для Болгарии надежный и испытанный партнер».

«Мы откроем интерконнектор Греция-Болгария, который имеет стратегическое значение для нас и для европейского континента. Мы будем получать природный газ из Азербайджана, что усилит нашу энергетическую безопасность», — сказал Радев.