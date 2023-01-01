Главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин засветился на «складе» с ликвидированными наемниками. Роспропаганда подала это как чествование памятей «героев».

На кадрах с места, где хранят тела минуснутых боевиков, видно, что Пригожин прошелся мимо тел, демонстративно перекрестился и выдал, что контракт ликвидированных оккупантов «истек».

«Их контракт закончился. Поедут домой через неделю», — заявил Пригожин.

Позируя на фоне огромной кучи тел «вагнеровцев» в черных пакетах, Пригожин заявил, что их «с уважением» положат в цинк и отправят домой.

Впоследствии Пригожин понаблюдал, как двое «вагнеровцев» выгружают «двухсотых» и во время этого занятия поздравил их с Новым годом. (униан)