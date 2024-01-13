Сильный пожар охватил складское помещение в Пушкинском районе на юге Санкт-Петербурга.

Как передает Report, об сообщает в субботу пресс-служба городского главка МЧС.

По первоначальным данным, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. К тушению привлекли 286 человек и 57 единиц техники.

Возгорание в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга оценили как максимально сложное для тушения. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно информации, склад принадлежит компании Wildberries.