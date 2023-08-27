Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий всех членов военизированных внеармейских формирований принести присягу перед государственным флагом и поклясться в верности «конституционному строю» страны.

Присягу с клятвой обязаны принести участники добровольческих формирований, территориальной обороны, лица, содействующие выполнению задач армии, и даже охранники, работающие на оккупированных территориях Украины.

Указ подписан «в целях формирования духовно-нравственных основ защиты Российской Федерации», говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.

Указ Путина ориентирован в первую очередь на бойцов ЧВК «Вагнер», судьба которых подвисла в воздухе после мятяжа и ликвидации Евгения Пригожина, считает Натия Сескурия, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute. «Путин хочет более жестко контролировать „Вагнер“, чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением такого же кризиса в будущем», — говорит она.

Скорее всего, указ Путина возымеет эффект в краткосрочной перспективе, но среди сторонников Пригожина найдутся и те, кто не станет приносить присягу, считает Сескурия: «Это потенциально может создать проблемы для Путина на более долгом горизонте».

В Кремле считают, что риск нового военного мятежа существует, сообщили The Moscow Times два источника, близких к Кремлю, и чиновник российского правительства, ранее служивший в силовых структурах. По их словам, спецслужбы уже работают над тем, чтобы контролировать и устранить риски возможных «выступлений».

Сам «Вагнер», вероятно, будет расформирован. Кремль не сможет сохранить ЧВК в ее нынешнем виде, сообщили два источника The Moscow Times в российской власти.