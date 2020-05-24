Игроки «Реала» в случае победы в ЛЧ и Ла Лиге могут компенсировать свои потери в зарплате

Футболисты «Реала» могут компенсировать потери из-за снижения зарплат по итогам результатов сезона.

Напомним, в начале апреля игроки согласились на 10-процентное сокращение заработной платы на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. Однако в клубе не обсуждали отмену возможных бонусов по итогам выступлений в различных турниров.

Таким образом, после уплаты налогов каждый игрок «Реала» получит за победу в Ла Лиге 300 тысяч евро и 420 тысяч за Лигу чемпионов. Эти бонусы позволят большинству футболистам компенсировать свои потери в зарплате.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее объявил, что сезон Ла Лига возобновится 8 июня. (sports.az)