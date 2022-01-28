Военная истерика в России возрастает с каждым днем. Из Восточного военного округа, то есть из Забайкалья и Дальнего Востока, перебрасываются войска к границам Украины и в Беларусь. От высоких чиновников слышны разговоры, что в случае отказа Запада предоставить России гарантии безопасности в соответствии с московскими требованиями, Кремль предпримет ответные военно-технические действия. Смысл их не раскрывается, но дают понять, что вариант вторжения в Украину разного масштаба не исключается.

Об опасности такого варианта развития событий говорят в ведущих европейских столицах и за океаном. Западные партнеры предостерегают Москву от такого шага и грозят очень жесткими санкциями. Впрочем, войны как таковой еще нет, а рубль теряет вес, как и показатели московских бирж.

При этом в Киеве царит достаточно настороженная атмосфера. Паники нет, никто не бежит в магазины и не запасется спичками, крупами, солью и т.д. Тем не менее, по сравнению с декабрем прошлого года люди в украинских городах и селах внимательно смотрят новости по телевидению и больше времени проводят в социальных сетях.

В своем большинстве украинцы, независимо от этнического происхождения, настроены довольно решительно. Они могут до хрипоты ругаться по вопросам политики, ругать власть, президента, правительство, местных начальников, но как только возникает внешняя угроза, особенно военная, немедленно объединяются и действуют организованно и слаженно.

Вот этого в России не понимают и не принимают в расчет. В Москве верят в миф, что в русскоязычных городах Харькове, Днепре (Днепропетровске), Запорожье или в Одессе российские войска будут встречать с цветами девушки с веночками на голове в национальных костюмах. Ничего подобного.

По всем опросам 56-60% ответивших на вопросы готовы с оружием в руках встречать агрессоров в городах. По всей стране проходят сборы территориальной обороны и мало кто от них уклоняется.

Кроме этого есть добровольческие объединения людей, со своим оружием и организационной структурой, совершенно независимые от государства, готовящиеся в случае войны оборонять свои регионы, при необходимости — вести партизанские действия. Официальные власти их деятельности не препятствуют и даже координируют какие-то действия.

За годы конфликта с Россией через боевые действия на Донбассе прошло более 300 тыс. человек. Все они имеют значительный боевой опыт, необходимую подготовку по военным специальностям и высокую мотивацию по защите страны. Они в любой момент готовы влиться в действующую армию и другие военные структуры.

И еще одно. В стране большая горизонтальная сеть волонтеров. Это гражданские лица, которые помогали украинской армии в 2014–2016 годах — по сути, содержали и обеспечивали вооруженные силы, когда у государства не было для этого необходимых ресурсов. Это хорошо организованные люди, которые готовы в любой момент вернуться к знакомому делу — снабжению армии и мобилизации гражданского общества.

Второе очень важное обстоятельство. У российского руководства в настоящее время нет возможности политического воздействия на власть в Киеве. Главные пророссийские политические партии и движения фактически прекратили свою деятельность. Их средства массовой информации запрещены или занимают маргинальные ниши в социальных сетях. Пророссийской оппозиции фактически нет, хотя на последних парламентских выборах «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила около 17% голосов. Как показывают опросы, сейчас она может рассчитывать максимум на 9-10% и этот процент постоянно снижается.

Не оправдались надежды и на псевдообразования в оккупированных Донецке и Луганске. Киев категорически не хочет идти с ними на контакт и полностью отвергает идею какого-то особого статуса Донбасса и тем более его конституционного закрепления. Здесь Москве тоже ничего не удалось добиться хоть своей интерпретацией Минских соглашений, хоть попыткой привлечь западные государства к давлению на Украину.

У Кремля не остается рычагов, чтобы развернуть политический курс Киева в сторону от Запада в направлении Москвы, кроме военного. Расчет делается на то, что масштабная агрессия приведет к военному разгрому украинской армии и политическому кризису из-за необходимости принятия условий капитуляции. Будет сформировано правительство из московских марионеток по донбасскому варианту и восстановлен так называемый союз трех славянских республик.

Военные аналитики на Западе рассматривают различные варианты российского наступления.

Первый. Происходит наступление из оккупированного Донбасса вдоль азовского побережья с целью захвата Мариуполя и получения сухопутного коридора в Крым с дальнейшим его развитием на Новую Каховку для получения контроля над каналом днепровской воды в Крым.

Второй. Высадка большого десанта в Николаевской области с целью захвата Одессы и соединения с российской группировкой в Приднестровье. С дальнейшим отрезанием Украины от морского побережья.

Третий. Наступление в направлении Харькова, захват его и важнейших городов Днепра и Запорожья. Как результат, разделение Украины на левобережную, по московским представлениям пророссийскую, и правобережную менее лояльную кремлевским планам.

Четвертый. Наступление из Беларуси, где сейчас под видом учений развертывается значительная группировка российских войск, прямо на Киев. От границы столицу Украины отделяет около 100 км.

Даже если один или два из первых трех вариантов окажутся успешными, это не будет означать капитуляцию и принятие российских условий. В смысле скорейшего достижения политических целей военным путем наступление в направлении Киева является предпочтительным.

Проблема в том, что наступление из Беларуси затрудняется характером местности — болотистой и лесистой. Применение значительного количества танков и другой бронетехники возможно только зимой, когда болота покрыты льдом. Однако время проведения такой операции быстро уменьшается, так как уже в марте начинается так называемая весенняя распутица и движение возможно только по дорогам, что значительно уменьшает маневренность войск.

Как вариант рассматривается наступление к востоку от Днепра. Российские военные сосредоточатся на уничтожении украинских воинских частей, нанося потери, захватывая военнопленных, уничтожая военную технику и снижая обороноспособность.

Затем плановый отход или оккупация территории за пределами Киева и угроза столице, если условия России не будут приняты. Такая операция больше походила бы на более агрессивную версию войны России в Грузии в 2008 году. У такой операции есть преимущество в том, что она не потребует ввода российских войск в города, что увеличит риск жертв среди гражданского населения и сделает партизанское движение более эффективным.

Последняя конфигурация расположения российских войск указывает на такой вариант как наиболее вероятный. Россия перебросила значительную часть своих сил, прежде всего 41-ю общевойсковую армию, в Ельню в Смоленской области, к северу от украинской границы. Это в дополнение к частям 1-й танковой армии, дислоцированным в Погоново в Воронежской области, в 180 км к северо-востоку от границы с Украиной. Тем самым наступление может начаться с северной и северо-восточной границ Украины. Также перебрасываются войска и техника на границу в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Этот и другие планы российского руководства рассчитаны на скоротечную войну. Однако на чем они основаны не очень понятно. Ясно, что украинская армия будет сопротивляться и есть опасность затягивания конфликта с существенным повышением уровня потерь.

В таком случае необходимо считаться с изменением международной обстановки. Вот почему игра нервов старательно проводится московскими властями. Им очень бы хотелось взять Украину и Запад на испуг.

Почему это не получится в следующем материале.