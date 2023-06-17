Ученые из Медицинского колледжа Шарджи выяснили, что недостаток витамина D может быть причиной повреждения нервов у больных диабетом. Исследование опубликовано в журнале Cells.

В исследовании приняли участие 600 пациентов с диабетом 2 типа из Университетской больницы Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах. Используя данные медицинских карт, ученые выяснили, что 50% пациентов страдают невропатией, которая проявляется болью и мышечной слабостью в различных частях тела.

Пациенты с невропатией страдали от диабета более 10 лет, у них часто был избыточный вес или ожирение. Кроме того, пациенты с невропатией имели в два раза больший риск наличия дефицита витамина D по сравнению с пациентами без невропатии.

Эти результаты интересны, потому что обычно солнечная страна, такая как ОАЭ, не должна иметь такого высокого уровня дефицита витамина D, отметили ученые. Однако палящее солнце, присутствующее почти каждый день в году, заставляет людей избегать солнечного света.

Исследования показывают, что примерно от 30% до 50% пациентов с диабетом 2 типа испытывают невропатию в определенный момент своей жизни. В научной литературе задокументированы улучшения при диабетической невропатии при приеме добавок с витамином D, в том числе и при краткосрочном курсе.