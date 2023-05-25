Информационные службы наших ведомств порой впечатляют, жаль только, не в позитивном ключе. Например, недавно азербайджанские медиа выдали новость, что задолженность по ипотечному кредиту умершего будут погашать его наследники…

Как это обычно водится, информация облетела все СМИ, а заемщики схватились за головы. Ведь многие из них годами платят за страхование жизни – это стандартное условие банков при оформлении долгосрочного кредита на покупку жилья. А тут, получается, деньги потрачены зря… Мол, Конституционный суд на основании обращения Бакинского апелляционного суда и в соответствии с Гражданским кодексом определил «новый порядок погашения ипотечных кредитов», и теперь «задолженность по ипотечному кредиту умершего будет погашаться его наследниками».

Но хорошо, что все хорошо заканчивается. Паника необоснованна, никаких изменений по ипотечным кредитам нет, а причиной всей этой сумятицы стала некомпетентность пресс-службы КС, успокоил читателей # юрист и финансист Акрам Гасанов.

Все началось с того, что в КС обратился апелляционный суд по незначительному техническому вопросу, который не имеет отношения непосредственно к ипотечному кредитованию. «Просто в КС слабая пресс-служба, которая не разъяснила толком этот момент, а после кто-то раздул панику», — объяснил он.

Так что нет никакого повода для беспокойства ипотечников. Порядок погашения ипотечного кредита при смерти заемщика остается прежним. Если долгосрочный кредит на покупку жилья предполагает страхование жизни, в случае смерти заемщика ипотеку оплатит страховая компания.

В свете всей этой истории мы поговорили с экспертом о тонкостях законодательства, узнали, что же такое «ипотека» в широком юридическо-правовом смысле, и когда наследники все-таки платят по долгам умершего.

— Причина недавнего казуса все-таки в подмене понятий?

— Действительно имели в виду ипотеку в широком значении. Ведь это не обязательно ипотечный кредит, который берется на покупку жилья. Ипотеками принято считать особые формы залога движимого и недвижимого имущества – дома, квартиры, земельного участка, автомобиля… Причем, независимо от цели кредита, который может быть потребительским, предпринимательским и любым другим.

КС говорил не про ипотечное кредитование (долгосрочное кредитование на покупку жилья, — Ред), а именно ипотеку. Там рассматривали незначительную, сугубо техническую деталь по представлению апелляционного суда, и все это пресс-служба КС преподнесла таким вот образом, не разъяснив сути.

А ипотечное кредитование подразумевает долгосрочный кредит на покупку жилья. Он обременяется залогом в пользу банка, обычно, но не всегда, страхуется жизнь заемщика, ведь деньги ему дают на длительный срок. А если страхуется жизнь, то в случае смерти заемщика долг по ипотечному кредиту наследников не касается. Его оплачивает страховая компания. Соответственно, не обращается взыскание на заложенное имущество.

— А если оставить за скобками ипотечное кредитование со страхованием жизни, передаются ли долги по наследству?

— Если речь о кредите вообще, скажем, у умершего остался долг и есть переходящее по наследству имущество… Да, тогда наследники в пределах получаемого имущества, естественно, отвечают по его обязательствам. Тут все как при жизни заемщика, ведь он отвечает по долгам своим имуществом. По закону и по справедливости, такую ответственность несут и его наследники, разумеется, в пределах наследуемой суммы.

В этом нет новости, так было всегда. Поэтому не совсем понятно, почему КС принял это дело к производству. Например, жена и малолетний ребенок умершего наследуют его квартиру на 100 тыс. манатов и долги на 20 тыс. манатов. По закону они должны выплатить долг. Даже если у них нет денег, банк в любом случае подаст в суд и обратит взыскание на недвижимость, чтобы забрать свою часть, и вернуть остальное.

— Справедливо ли это?

— Да. Ведь такой порядок существует и при жизни наследодателя. Он отвечает за свои долги при жизни, а после смерти эти обязательства переходят к его наследникам. Согласен, такой подход можно назвать несправедливым, но только в отдельных случаях… А если у покойного несколько квартир и есть наследники, почему они не должны платить по долгам?