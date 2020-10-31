Игорь Панкратенко: «Не допустить укрепления Турции и уж тем более Израиля — вот главная задача Ирана»

С самого начала войны в Карабахе Иран повел себя странным образом. То шли сообщения, что Иран предоставил коридор России для поставок оружия в Армению. Затем иранские СМИ начали «таскать каштаны из огня» и спасать свою репутацию, показывая разные сюжеты о том, что Иран закрыл границы для прохождения военного груза на момент конфликта.

Однако, на этом фоне иранские власти на всех уровнях, начиная от советника Хамнеи по международным вопросам до генералов КСИР и разных официальных ведомств заявляли, что поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

Сейчас же иранцы подготовили свой пакет предложений по урегулированию конфликта и пытаются проявить дипломатическую активность. О политике Ирана в карабахском конфликте, рассказал в интервью # иранист, эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенко.

— Сейчас иранцы пытаются быть активными на дипломатическом поле урегулирования карабахского конфликта. Как можно охарактеризовать эту активность?

— Как стремление заскочить в уходящий поезд, наверное, это самое точное определение. Понимаете, развитие нынешнего конфликта явилось для Тегерана откровенной неожиданностью. Там считали, что все будет как всегда – постреляют и разойдутся, Иран выступит с призывом к миру, снимет с этого некоторые политические дивиденды – и все опять вернется в прежнее русло.

Все пошло не так. Сначала решительный и жесткий ответ на вооруженные провокации армянской стороны, а затем – успешно идущий освободительный поход, в ходе которого азербайджанская армия вполне усвоила турецкий опыт ведения войн в Сирии, Ираке и Ливии. Что позволило ей мять армянскую оборону как картонную коробку.

Неприятной неожиданностью для Тегерана стало и то, что резко выросла в регионе роль Турции, и теперь одна из сторон конфликта, Баку, в иранском посредничестве не слишком и нуждается. Плюс – четыре «азербайджанские» приграничные провинции в самом Иране, где население восприняло с огромным энтузиазмом освободительный поход Азербайджана и недвусмысленно дало властям понять, что «подыгрывать» Армении не позволит.

То есть, все старые иранские схемы, которые здесь существовали три десятилетия – в одночасье обрушились. Поэтому лихорадочная активность Тегерана вполне понятна: надо что-то срочно делать, но вот что именно – не совсем ясно.

— Чего Иран требует в этом конфликте? В Тегеране заявили, что поддерживают территориальную целостность Азербайджана, но мы ее сами и восстанавливаем, к чему ещё предлагать какие-то планы?

— Речь идет не о каких-то планах, а о стремлении Ирана «сохранить лицо», то есть – остаться в группе посредников, в числе системных внешних игроков в Закавказье. Именно это для Ирана сейчас важнее всего, а не планы урегулирования. Не допустить здесь укрепления Турции и уж тем более Израиля — вот что является сейчас главной задачей Ирана.

— В Азербайджане большинство считает Иран проармянской страной, даже несмотря на то, он официально поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Насколько его можно считать проармянским? Неужели в Иране в этом вопросе нет мусульманской солидарности?

— На мой взгляд – это слишком эмоциональная оценка. Да, при Рухани произошел перекос в этом вопросе в пользу Армении, поскольку тамошняя диаспора активно включилась через свои международные связи в создание шлюзов для обхода санкций. Но это не носило принципиального характера.

Сейчас к власти придет новая администрация, обновится парламент – и этот перекос исчезнет. Поэтому, не стоит драматизировать. Откровенно проармянскую позицию Тегеран никогда занимать не будет. Ну, а имеющиеся перекосы – что ж, так бывает. Иран ведь все равно не перестанет быть от этого в ближайшее время той силой в Закавказье, с которой надо считаться и выстраивать отношения.

Поэтому – поменьше эмоций, больше анализа реальной ситуации и поиск взаимовыгодных моделей отношений с Ираном – то есть, продолжение той успешной политики Баку в отношении Тегерана, которую Азербайджан ведет с самого момента провозглашения своей независимости.

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