Игорь Панкратенко: «Мир в этой стране наступит не скоро»

Параллельно проблеме коронавируса в мире, обвала рынков, падения цен на нефть, в эти дни в Ираке произошли столкновения между США и проиранскими группировками. Причиной обострения стали ракетные атаки со стороны группировок по американской базе в Ираке «Таджи».

Во время ракетного обстрела было выпущено 18 реактивных снарядов класса «Катюша», результатом этой атаки стала гибель трех военнослужащих американской коалиции и еще 12 получили ранения. О том, что произошло, какие события сейчас развиваются в Ираке, и к чему это может привести, рассказал в интервью #иранист, эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенко.

— На фоне развития коронавируса во всем мире, в Ираке недавно было столкновение между иранцами и американцами. Что произошло там и почему стороны начали стрелять в другу друга?

— С конца 2019 года в Тегеране активно заговорили о необходимости «устранить присутствие США на Ближнем Востоке», имея в виду и Ирак, и Сирию, и Афганистан. Как я предполагаю, после трагической гибели генерала-легенды Касема Сулеймани эта идея трансформировалась во внешнеполитический приоритет со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, в первую очередь – активизацией вооруженных иракских шиитских группировок, состоящих на содержании у Ирана.

Тут ведь есть еще один момент. После разгрома ИГИЛ, пусть и достаточно условного, верхи-то срубили, а корешки остались, возникла серьезная проблема – чем занять личный состав этих группировок. Кроме как воевать они ничего не умеют, а потому сейчас постепенно скатываются в криминал – обкладывают данью бизнес, занимаются рэкетом на дорогах и так далее. Соответственно – их авторитет у местных жителей стремительно катится к нулю.

Доходит до того, что протестующие в иракских провинциях уже начинают жечь штаб-квартиры этих группировок, как это случилось, например, на прошлой неделе. Поэтому вернуть себе имидж «борцов с иностранной оккупацией» клиентам Тегерана в Ираке просто необходимо. И необходимо срочно – иначе их попросту начнут уничтожать.

— Многие эксперты, в том числе и вы, прогнозировали, что Ирак станет площадкой для войны между США и Ираном. Можно ли ожидать более жесткие столкновения после переизбрания Трампом президента?

— Ну, для такого прогноза особого ума-то и не надо, достаточно следить за развитием ситуации и делать выводы. Что же до столкновений, то Дональд Трамп и его администрация четко обозначили красные линии своего противостояния в Ираке с Тегераном – на угрозу жизни и безопасности американским гражданам, включая военнослужащих, Вашингтон будет отвечать с максимальной жесткостью и широким набором методов «вразумления» — от ударов с воздуха до точечных ликвидаций местных полевых командиров.

Опыт у американцев в этом огромный, достаточно вспомнить, как они разнесли «старый» Талибан, еще тот, который работал с бин Ладеном. Так что возможностей и навыков для того, чтобы нанести серьезные потери иранским клиентам в Ираке, у них в избытке. Тем более, что местные сунниты и курды им в этом помогут.

— В целом как обстоит сегодня ситуация в Ираке? Можно ли прогнозировать примерное время нормализации ситуации?

— До нормализации там далеко. Больше того, лично я не исключаю, что нынешний системный кризис в стране вполне может обернуться новой гражданской войной. Ирак сегодня – клубок острейших противоречий, местная элита нормально работать над их разрешением не способна, напряженность растет с каждым днем, кризис и в экономике, и в социуме, поднимает голову подполье ИГИЛ.

Боюсь, мир в этой стране наступит не скоро, дай Всевышний, чтобы Ирак не скатился в пропасть междоусобной войны