Игги Поп и Public Enemy стали лауреатами «Грэмми»

Игги Поп, который является «крестным отцом» панк-рока, и хип-хоп группа Public Enemy получат премию «Грэмми» в 2020 году за выдающийся вклад в историю звукозаписи.

Как сообщает портал NME, также наградой будут удостоены исполнитель кантри и фолк Джон Прайн, соул-певица Роберта Флэк, композитор и певица Розетта Тарп, ритм-энд-блюз музыкант Айзек Хейз и рок-группа Chicago.

Церемония награждения пройдет в Калифорнии 8 апреля 2020 года. В сентябре Игги Поп выпустил в 18-й сольный альбом Free. В него вошли десять песен, передает «Газета.ру».