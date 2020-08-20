Идет в депутаты и готовит плов: как Амиль Салимов покоряет рижан

35-летний азербайджанец Амиль Салимов выдвинул свою кандидатуру на пост депутата в Рижскую думу от партии «Альтернатива». На протяжении многих лет он принимает активное участие в деятельности азербайджанской диаспоры в Латвии, а с 2006 года возглавляет молодежное общество «Азери». Свободно владеет 4 языками, включая родной азербайджанский язык.

В эксклюзивном интервью # Амиль Салимов рассказывает о жизни молодых азербайджанцев в Риге, о том, как угощает рижан вкуснейшим пловом, и делится своими мечтами:

— С какими планами, идеями и перспективами вы идете в Рижскую думу?

— Программа нашей партии «Альтернатива» на выборы в Рижскую думу очень разноплановая. Ее цель – сделать Ригу одной из самых прогрессивных и комфортных для жизни столиц Европы. Для этого мы будем бороться с коррупцией, планомерно и качественно отремонтируем все магистральные дороги, перенаправим 10 миллионов евро от платных парковок в центре Риги на создание бесплатных районных паркингов, построим для молодых семей доступное арендное жилье, чтобы молодежи не пришлось уезжать в другие страны, потому что у них нет крыши над головой. Возобновим 50-процентное софинансирование реновации многоквартирных домов, установим датчики качества воздуха по всей Риге, способные распознавать, в том числе неприятные запахи. В планах также строительство новых спортивных и детских площадок. Рига начинается с районов. Мы внимательно слушаем жителей каждого из них. У нас есть подробный план для каждого конкретного района и множество других планов по преобразованию социальной и экономической сферы.

— Какие приоритеты, связанные с Азербайджаном, вы намерены продвигать далее, учитывая вашу активную роль в деятельности азербайджанской диаспоры в Латвии?

— Связь с Азербайджаном – это уже межпарламентский уровень. Мы же баллотируемся в городскую думу, занимаемся больше вопросами хозяйства. Но, как Рига мы можем, и будем сотрудничать с Баку. Что касается непосредственно моей деятельности в рамках работы с диаспорой, то я очень плотно сотрудничаю с Азербайджаном, и эти отношения будут развиваться. Планирую также поделиться своим опытом в сфере управления городом.

— Насколько активна сегодня азербайджанская молодежь в Риге? Какие значимые мероприятия были осуществлены за последнее время?

— Азербайджанская молодежь в Латвии достаточна активна. В Риге большое количество студентов из Азербайджана. Все они являются нашей большой поддержкой. За последние месяцы по всему миру прошли многочисленные мирные акции против армянской агрессии в отношении Азербайджана. Азербайджанская молодежь в Риге также не осталась в стороне от этих событий. Более 20 машин устроили автозаезд по центру Риги, размахивая азербайджанскими флагами. Участники акции требовали положить конец армянскому терроризму и призывали мировое сообщество приложить все усилия для скорейшего восстановления территориальной целостности Азербайджана. Самое интересное, что эта акция была организована самими же студентами.

— Вы родились в Риге, но всей своей деятельностью и поступками доказываете неразрывность с Родиной. Что для вас Баку? Как часто удается приезжать в родные края?

— Мои родители – уроженцы Уджарского района Азербайджана. Поэтому душой я все равно живу в Азербайджане. Как только появляется возможность, посещаю Баку. Это бывают и деловые поездки, и личные, навестить родных, друзей и близких. У меня очень много родственников в Азербайджане – более 20 двоюродных сестер и братьев. Родная сестра живет в Баку со своей семьей.

— Вы часто готовите плов во время субботников в разных частях Риги, угощая всех желающих. А какие традиции в вашей семье являются излюбленными?

— Признаюсь, что я вообще большой любитель готовить, особенно блюда на мангале и в казане. За это мое хобби друзья обожают приглашать меня в походы, зная, что это будет вкусно! (улыбается — авт.) Что касается плова, то я люблю готовить эдакий диетический вариант с курицей. Я готовлю его в казане, трижды в неделю. В целом мы раздаем около 1000 порций за один раз. Всем очень нравится!

У нас в семье все любят готовить. У родителей был свой ресторан азербайджанской кухни в Риге. Сейчас они пенсионеры. Поэтому, наверное, приготовление национальных блюд – это одна из наших любимых семейных традиций. Я очень люблю приходить в гости к маме, отведать самый вкусный в мире для меня шах-плов или долму, провести незабываемое время с родными на нашей даче, которая находится на острове Доле.

— И напоследок – о чем вы мечтаете?

— Я мечтаю о том, чтобы азербайджанцы, которые родились в Риге во втором, третьем поколении, не забывали свой родной язык, свою культуру, уважали ценности Азербайджана и передавали все это дальнейшему поколению. Это и есть моя основная цель и задача, как представителя комитета по работе с диаспорой и руководителя молодежного общества «Азери».