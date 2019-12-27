Идеолог ушел, идеология живет

В переводе с английского Gang означает «банда». Банды же, как известно бывают разные и выполняют разную роль. Это объединение, которое в основном занимается не совсем чистыми делами, а в большинстве случаев используется в контексте мафии.

Российский режиссер Леонид Партигула даже снял фильм «Мафия бессмертна». И правда, как позывает практика, победить мафию крайне сложно, так как у нее есть способность камуфлироваться. Куда страшнее, когда мафия находит свое прибежище в лице официальных лиц. Собственно о чем речь.

Утро началось с не совсем понятной информации о том, в Азербайджане арестован рэпер Парвиз Гулузаде или Paster, как его знает большинство поклонников «андеграунд» рэпа. Министерство внутренних дел выступило с заявлением относительно задержания рэпера.

По словам пресс-секретаря МВД Эхсана Захидова, сотрудники полиции вчера, в четверг, «сделали ему предупреждение за действия, направленные на нарушение общественного порядка под воздействием наркотиков на территории Бинагадинского района».

«Однако он не подчинился их требованиям. После этого Гулузаде был задержан. Материалы в его отношении переданы в суд Бинагадинского района», – сказал Захидов (АПА).

Параллельно в соцсети информацию о его задержании начали публиковать оппозиционеры. Как оказалось, проблема не совсем в том, как ее сформулировал пресс-секретарь МВД Эхсан Захидов. Оказывается, совсем недавно вышел клип данного рэпера под названием «Gang», где он рассказывает, какой он классный рэпер, называет себя королем азрэпа и прочее, но в тексте есть и такое предложение: «Götürəcəm ölkəni necə PaşaBank» (Возьму страну так же как PaşaBank ). И вот пошли слухи, что арестовали рэпера как раз из-за этого предложения еще четыре дня тому назад и даже пытали.

Будем откровенны, ну сказал человек в рифму какую-то глупость, стоило ли обращать на это внимание? Так нет, не тут- то было, как говорится, мафия не дремлет. И пошло-поехало по наезженной: арест, пресс, пытки… Видите ли, рэпер перешел «красную линию».

Тексты рэпа очень разнообразны, они охватывают любую тематику от любви до политики. Почти все берутся из повседневной жизни и повествуют о людских радостях и печалях, успехах и неудачах. Рэп, особенно «андеграунд», имеет особенность показывать крутизну какими-то фразами, придающими особое значение тексту. Рэперы – это те люди, которые дарят определенные эмоции, причем в большинстве случаев, их аудитория – это молодежь.

В Азербайджане это течение только начало появляться. И если до этого Pasterа знала небольшая кучка молодых ребят, после этого инцидента он стал лицом политических «билбордов». Сейчас о нем знает вся страна и не только, как о рэпере, который «глаголет истину».

Если его клип «Gang» со времени размещения на YouTube просмотрело 2 тысячи людей, то после информации об его аресте, к полудню, количество просмотров достигло полмиллиона. И чего этим умные чиновники добились? Рэперы и их фанаты полюбили правительство? Нет. Более того, а подумали эти люди, когда его арестовывали, как это отразится на имидже страны? В очередной раз все международные организации зафиксируют этот факт, как попытку авторитарного режима заглушить голос свободы… Дальше больше, в преддверии парламентских выборов и важных политических реформ в стране, подобные мелочи только вредят.

Долгое время главным идеологом страны был Али Гасанов. Какую идеологию нам насаждали все эти годы, многие почувствовали на «своей шкуре». Сейчас же пришло осознание, что его деятельность была неэффективной, об этом даже проправительственные СМИ пишут. Значит надо меняться, но меняться в лучшую сторону, быть более умными и открытыми, просчитывать каждый ход… Но, видимо, созданная им идеология, все еще живет в отдельных лицах. Неужели мафия действительно бессмертна? Путь, который прокладывается репрессиями, – это путь в никуда. Нужно отходить от гасановских стереотипов и стандартов. Чтобы достичь согласия со всеми слоями общества, нужна работа, а не дубинка.