В Грузии в районе Хельвачаури, недалеко от города Батуми, будет проведена идентификация останков обнаруженных в братской могиле 29 человек.

Предполагается, что в этой могиле также находятся останки азербайджанца Алекперова Гусейна Алекпер оглу.

15 марта 1938 года 29 человек были приговорены к расстрелу. H.Алекперов был пятым в списке.

Кроме человеческих костей, в братской могиле были обнаружены копейки, пуговицы, бутылки, фрагменты обуви и одежды советских времен.

Согласно архивным документам, в 1937-1938 годах в Аджарии были приговорены к расстрелу 1 050 человек, в том числе 11 женщин.