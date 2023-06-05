Бывший пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын назначен главой Национальной разведывательной организации (MIT).

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что предыдущим главой MIT был Хакан Фидан.

Отметим, что Ибрагим Калын родился в 1971 году в Стамбуле. В 1992 году он получил степень бакалавра на историческом отделении литературного факультета Стамбульского университета, степень магистра исламской философии в вузе в Малайзии, а также степень доктора гуманитарных наук и сравнительной философии в Университете Джорджа Вашингтона в 2002 году.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов, состоявшемся 28 мая.

3 июня в Анкаре состоялась церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.