Ибрагим Калын: Эрдоган открыто объяснил Путину, что Армения – оккупант

«Оккупантом является Армения. Наш уважаемый президент вчера также открыто объяснил это уважаемому Путину».

Как сообщает АПА, об этом в интервью «CNN Türk» сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы рядом с Азербайджаном. Таково отношение нашего президента, в этом нет даже капли сомнения. Откуда бы ни исходила угроза Азербайджану, Турция будет рядом с Азербайджаном. Однако это не означает закрытие дипломатических каналов. Могу сказать, телефонный разговор с Путиным привел к очень хорошей точке», — отметил И.Калын.