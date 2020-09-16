И войдет Беларусь губернией в состав империи…

Чего надобно Москве от Александра Лукашенко? Времена, когда Владимир Путин всячески замасливал своего неблагонадежного белорусского коллегу, который чередовал безмерную любовь и призывы к вечному братству с приступами ненависти, упреками, угрозами, шантажом и предательскими заявлениями, давно канули в лету. Так и не дождавшись вконец от спесивого Лукашенко подписания Союзного договора, российскому лидеру для продления своих полномочий пришлось обратиться к плану «Б» — обнулению президентских сроков.

Кремль долго обхаживал Лукашенко, но тот искусно играл на «суверенитете» два десятка лет, который враз сдал Москве за 30 сребреников, то бишь полтора миллиарда долларов. Причем, уже не на условиях равноправного участия в союзном договоре или в качестве хотя бы младшего брата, а скорее – на правах одной из губерний российских. О чем свидетельствует подарок с намеком ко дню рождения Лукашенко, который ему вручил 31 августа российский посол Мезенцев — книгу 1856 года издания со старыми картами, где белорусские губернии обозначены в составе царской империи. И патриота Лукашенко, радетеля суверенитета и независимости страны, это нисколько не возмутило, он даже искренне обрадовался подарку. Ведь это означало, что Путин, несмотря на все шалости младшего братца, защитит его от народной воли и не даст отобрать у него страну. Лучше пусть сам российский правитель установит над ней и ним контроль, и неважно, как при этом изменится статус страны. Пусть будет губерния, но ведь губернатором-то останется он. Это и есть главное.

О том, что из Лукашенко, как из пластилина, теперь уже можно лепить абсолютно покорного губернатора, приходилось догадываться по речи и языку тел собеседников на встрече в Сочи. По подобострастию Лукашенко и снисходительности Путина можно было понять, что дух первого, многие годы упорно сопротивляющегося и умудряющегося увиливать от вхождения в состав России, удалось сломить. Согласие на поглощение Россией получено, и заметим, Россия для этого на сей раз не ударила пальцем о палец – все сделал сам теперь уже бывший «батька» белорусов, дабы спасти собственную шкуру.

Еще одно жалкое зрелище вслед за беготней с автоматом в полной боевой экипировке на пару с 15-летним сыном предстало вниманию мира – Лукашенко с блокнотом на коленях угодливо вписывал все перлы, исходящие из уст бывшего «старшего брата», а теперь уже, судя по оказанному приему, сюзерена. Даже по уровню встречи Лукашенко в аэропорту — встретил его только губернатор Краснодарского края – можно было судить об оценке степени уважения к гостю. На переговорах же Путин всеми дозволенными способами демонстрировал снисхождение к изрядно наскучившему ему бедному вассалу — то облокачивался на стул, широко расставив ноги, то постукивал пальцами по подлокотнику и переставлял стопы. Путин, наконец, получил возможность полностью отыграться за все доставленные ему неприятности и немного сбить спесь с «младшего брата».

«Мягкий аншлюс» Беларуси, как кажется многим российским экспертам, состоялся. И Лукашенко впервые за последний месяц вздохнул свободно – несмотря на все его шалости, братец не отказался от него, даже пряник пообещал — полтора миллиарда долларов. И не важно, что они в основном уйдут на погашение долгов России же. Москва решила пойти в Беларуси по неудавшейся в 2014 году на Украине схеме: задобрить власти и народ кредитами и экономической помощью, поддержать усилия силовиков по «стабилизации» ситуации и фактически установить контроль над страной.

Но времени для реализации этого сценария осталось в обрез. По действующему в республике законодательству избранный президент должен принять присягу не позднее двух календарных месяцев с даты выборов, то есть не позднее 9 октября. И вступить в должность не позднее, чем в течение последующей за этим календарной недели. То есть, если до 9 октября не пройдет инаугурация Лукашенко, с 9 октября он утратит легитимность, хотя, его избрание уже поставил под сомнение Евросоюз и даже некоторые страны признали Тихановскую избранным президентом Беларуси.

Итак, белорусской оппозиции, которая продолжает собирать стотысячные шествия по выходным, надо дотянуть до 9 октября, а Лукашенко – успеть короноваться до 9-го. Для этого оппозиция должна продолжать выходить на улицы и не допустить инаугурации. Лукашенко же остается только прибегнуть к радикальной провокации с большим кровопролитием и с жертвами. В первом случае Лукашенко сбежит в Ростов, во втором – ему придется наступить на горло своей песне и ввести ЧП, к примеру, по причине якобы «неожиданно критически высокого уровня заболеваемости коронавирусом», чтобы провести самоинаугурацию в самоизоляции и стать президентом оставшихся ему верными силовиков.

Но для реализации силового удержания под замком всех несогласных своей армии и полиции, в случае такого хода развития событий, будет недостаточно. В обоих случаях Лукашенко теряет страну: в первом — в ближайшие дни, во втором – в обозримом будущем. И во-втором случае, единственная в мире страна, которая могла бы помочь Лукашенко, тоже, возможно, уже не протянет ему руку. По тому, как Россия заявила об отводе от границы резерв своих силовиков и, исходя из публикаций в российской провластной прессе, можно думать, что Кремль опасается, что ситуация утратит управляемость. Поэтому и рекомендует Лукашенко срочно углублять интеграцию с Россией в рамках Союзного государства, иначе рванет так, что мало не покажется, ведь Лукашенко, как пишет ИА REGNUM, «сидит на пороховой бочке, под которой зажгли фитиль».

Хотя, отвод силовиков от границы может оказаться блефом, чтобы потом сказать, что нас тут нет. Как не было «зеленых человечков» в Крыму. Но возможен и другой сценарий: Россия не вмешивается, как это случилось в Армении, даже несмотря на присутствие там 102-й российской военной базы, Лукашенко сдает власть или проводит новые выборы, а Россия строит добрососедские, равноправные отношения с братским белорусским народом и новой властью соседнего государства Беларусь.

Время поджимает, до 9 октября остались три недели, Лукашенко, да и Путину, срочно надо делать выбор: оставить в покое белорусский народ или утопить его в крови. Время пошло, часы тикают…