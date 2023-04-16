В правительстве Болгарии обсуждается вопрос временного запрета на поставки зерна с Украины.

Как сообщает ТАСС, об этом сказал министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

«Необходимо защитить болгарские интересы, более того, когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не сделаем, то количество украинского зерна на нашей территории увеличится», — рассказал Гечев.

Он предположил, что уже во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации.

Ранее стало известно, что Еврокомисссия считает неприемлемыми односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, которые ввели Польша и Венгрия.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.

Отметим, что фермеры начали жаловаться на то, что значительная часть зерна оседает на внутреннем рынке, что приводит к демпингу цен и невозможности реализовать собственное зерно.