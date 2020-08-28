«…И тогда больные потянулись в Ширван» — Главврач больницы о росте числа больных коронавирусом

27 августа 2020 года TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщил о росте случаев заражения коронавирусом в городе Ширван.

Согласно сообщению TƏBİB, рост интенсивности случаев заражения связан с работой медучреждений. В данной связи для мониторинга в Ширван была командирована рабочая группа, которая выявила ряд недочетов в работе медучреждений.

Для устранения недочетов в Ширванской центральной городской больнице и Лечебно-диагностическом центре города Ширван был осуществлен ряд мер.

Было принято решение о локализации источника заражения и в связи с этим в Центральной городской больнице и Лечебно-диагностическом центре города Ширван временно приостановлен прием больных.

Как сообщил # главный врач Центральной больницы города Ширван Фархад Сафаров, сегодня в городе Ширван насчитывается около 320 больных коронавирусом.

«До 8 апреля этого года в городе Ширван не было больных коронавирусом. В июле у нас насчитывалось всего около 30 человек. Но когда в июле закрыли больницы, расположенные в соседних районах, тогда больные потянулись в Ширван. В день наша больница принимала около 400 больных, большую часть этих людей составляли жители других районов. Это привело к росту больных коронавирусом в Ширване. Среди заболевших, также есть представители медперсонала нашей больницы», — сказал главный врач Центральной больницы.

Действительно ли, как утверждает главный врач Центральной больницы города Ширвана Фархад Сафаров, были закрыты больницы в близлежащих районах?

Для получения ответа на этот вопрос мы обратились к главе пресс-службы TƏBİB Раване Алиевой.

«TƏBİB уже выступал с заявлением по данной проблеме», — сказала Равана Алиева.

Мы обязательно выясним, кто и на каком основании дал указание о закрытии больниц в районах, тем самым способствовал распространению коронавируса в одном отдельно взятом городе страны, и сообщим об этом нашим читателям.