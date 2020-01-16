И снова мат Королеве

История британской королевской семьи пестрит любовными скандалами, самыми громкими из которых было отречение от престола в 1936 году короля Эдуарда VIII ради своей избранницы — разведенной замужней американки Уоллис Симпсон.

Унаследовавшему королевский трон старшему сыну умершего 20 января 1936 года Георга V Эдуарду, который в течение последних шести лет находился в романтических отношениях с Уоллис Симпсон, еще до коронации правительство поставило условие — или корона, или любовь. Он выбрал любимую женщину. Эдуард отрекся от престола до коронации в пользу младшего брата Альберта, и уехал сначала в Австрию, а затем во Францию. Альберт же стал Георгом VI, который в 1952 году передал престол Елизавете.

Был еще роман сестры королевы Маргарет с рядовым капитаном Питером Таунсендом, причем не голубых кровей, да еще разведенным отцом двух сыновей. Случилось это сразу после того, как Елизавета взошла на престол. Влюбленные решили пожениться, но королеве удалось предостеречь Маргарет от этого безрассудного шага. Она предложила сестре не торопиться и подумать пару лет, а после 25-ти решить, становиться ли ей женой капитана в ущерб королевским титулам и привилегиям, или же выполнить свой монарший долг. Маргарет подумала и решила из семьи не уходить.

Трагедией обернулся скандальный развод престолонаследника принца Чарльза и принцессы Дианы. Начавшийся в 1992 году процесс завершился 28 августа 1996 года, но в течение этого периода сор из королевского дворца выносился неоднократно, достоянием общественности становились любовные отношения как Чарльза, так и Дианы, а год спустя принцесса трагически погибла в автокатастрофе в Париже вместе со своим возлюбленным – сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файеда. Это был большой скандал, королева неделю не комментировала гибель матери своих внуков. Весть о гибели Дианы застала королеву вместе с сыном принцем Чарльзом и внуками, 15-летним Уильямом и 12-летним Гарри, на каникулах в замке Балморал в Шотландии. По воспоминаниям близких друзей монаршей семьи, некоторое время королева отказывалась спускаться к гостям, ссылаясь на плохое самочувствие. И только через неделю вернулась в Лондон и прервала молчание.

Дети Дианы — принцы Уильям и Гарри тяжело переживали потерю матери, и скандальные подробности ее жизни и смерти не могли не оказать влияния на формирование их характера и нравов. Особенно сильный эмоциональный след оставила трагическая смерть Дианы на жизни ее младшего сына принца Гарри.

Принц Гарри, занимающий 6 место в очереди престолонаследия, в интервью, приуроченном к 20-летию со дня смерти принцессы Дианы, признался, что старался не давать волю эмоциям на фоне слухов о жизни и смерти матери. «Я могу смело сказать, что потеря матери в 12-летнем возрасте и дальнейшее сдерживание всех моих эмоций в течение последних 20 лет оказало весьма серьезный эффект не только на мою личную жизнь, но также и на мою работу», рассказал он.

Как и Диана, он и его супруга — американская актриса Меган Маркл — не могли смириться с назойливым вниманием прессы к их личной жизни. Они не раз заявляли, что чувствуют большое давление британских СМИ, которые, по их мнению, проявляют слишком большое внимание к их личной жизни. Внук королевы отмечал, что каждая вспышка камеры возвращает его к воспоминаниям о трагической гибели матери, принцессы Дианы. В октябре 2019 года герцог и герцогиня Сассекские даже подали в суд на таблоиды, обвинив журналистов в незаконном получении доступа к голосовым сообщениям и публикации личного письма Маркл, адресованного отцу.

Гарри признался, что из-за трагического опыта со смертью его матери ему хочется попытаться «защитить» свою жену и семью. Излишнее внимание прессы, печальный опыт матери, требования поведения по протоколу и ограничение свободы воспитанной в американском духе Меган не могло не сказаться на взглядах самого принца Гарри. О том, что принца Гарри и Меган Маркл тяготит «жизнь по протоколу», говорили давно. И вот сразу же после празднования нового года супруги официально заявили, что не нуждаются в титулах и хотят вести спокойный образ жизни. В своём Instagram герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что складывают с себя все королевские полномочия и отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу.

Объявив о желании уйти от исполнения части королевских обязанностей, Гарри и Меган нанесли удар по идее самой монархии. Королева повела себя стоически, выдержала паузу и сделала заявление, в котором выразила поддержку решению своего внука и его жены. Но ни разу в заявлении не упомянула их официальный титул — «их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские». Что может означать лишь одно – пару лишат титулов. Стоит вопрос и их финансового положения, места проживания, платы за их дом, безопасности и пр. И Королева обмолвилась, что это лишь начало переговоров. «Моей семье предстоит проделать определенную работу и решить сложные вопросы, но я попросила принять окончательное решение в самые ближайшие дни», — говорится в заявлении. Однако историк двора Кристофер Уилсон считает, что, возможно, это тот самый случай, когда желаемое выдается за действительное, и шансы на успех оценивает скептически. «Одно это заявление проблем не решает», — цитирует его The Telegraph. Может, королева и хочет все решить за несколько дней, но реальность такова, что чем все закончится, не знает никто, — включая саму королеву. Вероятно, так называемый «Мегзит» может затянуться, как и Брекзит…