И Руанда может стать примером для нас…

На днях в социальных сетях был распространен видеоролик, который привлек наше внимание. Прежде чем сесть в автобус жители Кигали, столицы Руанды, в целях защиты от коронавируса тщательно моют руки. Для этого прямо на автобусной остановке установлены специальные краны с водой. Увидеть такое в стране, население которой после провозглашения независимости в 1962 году пережило гражданскую войну, геноцид, во время которого было уничтожено около 1 миллиона представителей народности тутси, где часть граждан ежедневно недоедает, достойна похвалы, и даже может стать примером для развитого Баку. Ведь сегодня в Руанде здравоохранение является приоритетной областью, на нужды которого последние несколько лет ежегодно выделяется почти 30 % государственного бюджета.

Видео можно посмотреть здесь:

Вооружившись примером Кигали, наш корреспондент решил провести небольшой мониторинг с надеждой увидеть меры безопасности от коронавируса и на наших остановках, особенно на больших транспортных хабах.

Решили начать мониторинг с одной из оживленных остановок города Баку – с территории Бакинского автовокзала. На остановке не были установлены никакие очистительные, дезинфекционные средства, так, что для пассажиров (а их огромное количество с учетом местоположения), решивших сесть в автобусы именно здесь, встреча с коронавирусом вполне реальна.

Когда корреспондент # хотел сфотографировать автобусную остановку, он был задержан сотрудниками службы безопасности автовокзала. Они сопроводили нашеего сотрудника, предварительно очистив карту памяти его телефона, к начальнику службы безопасности автовокзала по имени Тамерлан (к сожалению, он не назвал нам свою фамилию). Как заявил Тамерлан, оказывается, прежде чем фотографировать остановку, размещенную на территории автовокзала, журналисту следовало бы спросить разрешение у руководства автовокзала. «Потому, что это стратегической объект», — важным тоном заявил начальник службы безопасности.

Честно говоря, увидев бесполезность спора с Тамерланом, мы не стали ему что-то объяснять. Человек, в конце концов, выполняет свою работу. Но, одна мысль не покидала нас даже после написания этого репортажа: если автобусная остановка – стратегический объект, то почему фотками этого стратегического объекта буквально завален весь интернет? Мы понимаем, что имя хромого полководца, без разрешения которого на завоеванных территориях никто и ничего не мог сделать, может внушить мысль об избранности, но времена меняются. Или нет?

Однако, оставив сравнение нынешнего Тамерлана с великим эмиром, мы отправились на автобусные остановки, размещенные около станций метро «Кероглу» и «20 января».

Пассажиры, пользующиеся этими транспортными хабами, тоже оказались «невооруженными» перед коронавирусом – никаких дезинфекционных средств, воды и так далее. Слава богу, что в отличие от автобусной остановки, которая находится под зорким контролем Тамерлана, съемки на этих автобусных остановках прошли без всяких эксцессов.

Несмотря на это, выводы от нашего мониторинга неутешительные. Да, мы знаем, что ежедневно по утрам многие автобусы в Баку не выходят на маршруты без дезинфекционных работ. БТА рапортует об этом при каждом удобном случае. Но, установка дополнительных бесплатных средств, например, аппарата с водой, раздача влажных салфеток, мыла и пр. могли бы намного снизить риск распространения коронавируса в столице. Ведь специалисты должны понимать, что утренней дезинфекции на весь день не хватит. Аналогичные меры нужно принять и на станциях Бакметрополитена. Даже несмотря на низкие цены на нефть, уверены, что наша страна может позволить себе такую «роскошь». Ведь столица голодающей Руанды как-то это сделала…