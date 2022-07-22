Предрекаемый миру голод вынуждает наше правительство к мерам поддержки местного производства. Для этого в Азербайджане стартует пилотный проект по субсидированию производителей продовольственной пшеницы.

Имеются в виду хозяйства, где применяются современные оросительные системы, а урожаи хлеба сдаются в Госрезев и мукомолам по контрактам, заключенным с Минсельхозом с 2023 года. В планах также усовершенствовать законодательство о зерновых, а профильные ведомства – Минсельхоз и Госагентство резервов подготовят предложения о государственной заготовке пшеницы. Наконец, в стране задумались об улучшении механизмов льготного кредитования под госгарантии. По задумке этот шаг послужит созданию продвинутых хозяйств и закупке современных систем орошения.

Потенциал и возможности местного производства пшеницы наша зависящая от импорта страна рассматривает уже многие годы, а повышение цен на мировых рынках поставило вопрос ребром: только наращивая местное производство можно избежать дефицита и роста цен. Как отмечает экономист Эльданиз Амиров, с начала войны в Украине цены на пшеницу неуклонно растут, а потому эксперты и практики не единожды предрекали возможность нового указа о субсидировании отрасли. Так оно и случилось.

«Перед страной поставлена задача уже к началу августа определиться с государственными откупными ценами, которые будут учитывать себестоимость производства продовольственной пшеницы и возможную прибыль производителя. Причем, в последующие четыре года этим надлежит заниматься ежегодно до 1 июля. Здесь нелишне заметить, что сегодня именно субсидии признаны лучшим инструментом для регулирования цен и поддержки местного производства».

С тем, что поддержка производителей поддержит правительственные начинания по развитию местной отрасли, согласен депутат Вугар Байрамов:

«Недавний указ послужит снижению зависимости от импорта путем стимулирования местного производства. Актуальность увеличения доли собственной продукции и замещения импорта особенно актуальна в условиях глобального продовольственного кризиса. Наши возможности в этом плане возросли, ведь освобожденные территории – это серьезный потенциал для развития внутреннего производства зерна и продуктов питания». По мнению аналитика, особую роль здесь будут играть данные Госкомстата о среднемесячном, исходя из цен, импорте пшеницы.

«Все это вкупе поможет поддержанию баланса на потребительском рынке, простимулирует аграриев наращивать урожаи. Поскольку в следующем году глобальный продовольственный кризис будет ожидаемо углубляться, поддержка наших фермеров выходит на передний план. Наконец, увеличение доли своей продукции в корзине жизни населения означает укрепление продовольственной безопасности», — говорит Байрамов.

По мнению аналитиков, для снижения зависимости страны от зарубежной пшеницы целесообразно привлекать задействованный в сфере импорта твердых ее сортов бизнес к выращиванию хлеба в Карабахе и Восточном Зангезуре: «Такому бизнесу нужно создать условия и возможности в освобожденной части страны, чтобы предприниматели своими силами и средствами выращивали там хлеб. Соответственно, бизнес будет больше заинтересован не в импорте, а производстве своей пшеницы», — уверен экономист Асиман Гулиев.

Пока местное правительство занято новыми проектами содействия хлеборобам, ООН извещает о нашествии голода теперь уже в 2023 году. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли пообещал «беспрецедентный кризис» из-за роста цен на продукты в ближайшие 6-12 месяцев. Впрочем, грядущим голодом эксперты ООН пугают еще с марта. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН подготовила даже специальный доклад — насколько мир зависим от сельхозпродукции из России и Украины.

В самой России, откуда ввозится львиная доля потребляемого нами хлеба, проблем с зерновыми нет. В новый сельхозсезон мировая житница ворвалась эффектно, а сбор зерна в РФ может составить рекордные 130 млн. тонн. Пшеницы соберут 87 млн тонн вместо 76 млн тонн годом ранее. Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует сбор зерна вовсе на уровне рекордных 138,5 млн тонн, из которых 90,5 млн тонн – пшеница. Проблем с урожаями хлеба в прочих странах тоже не видно, но они создаются искусственно.

Хотя Евросоюз не запрещает прямо закупки российской пшеницы и удобрений, вывозу удобрений и зерна препятствуют косвенные санкции. «Если происходит запрет на транзакции, на финансовые услуги, логистические услуги, запрет на заход судов в наши порты и на заход наших судов в иностранные порты, в частности, Евросоюза, то это и есть физическое и реальное препятствование экспорту», — сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Несмотря на это, экспорт пшеницы за первые 15 дней нового сельхозсезона, который начался 1 июля 2022 года, уже вырос почти в два раза – до 1,2 млн тонн против 637 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.