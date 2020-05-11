Hürriyet: Турция рассчитывает восстановить туризм в июле

На этой неделе министр иностранных дел Турции и министр культуры и туризма провели встречу с представителями промышленности, губернаторами, законодателями, чтобы обсудить и оценить перспективы восстановления туристической отрасли страны, пишет Hürriyet Daily News. Министры сказали присутствующим, что, по их ожиданиям, заполняемость отелей должна вырасти в июле. Они пообещали восстановить полёты по 22 направлениям в 19 странах.

Министр иностранных дел Турции отметил, что поддерживает постоянный контакт со своими коллегами из Великобритании, Германии и России, информируя их о том, с каким успехом Турция борется против пандемии. А министр культуры и туризма предложил начать с внутреннего туризма в первую неделю июля после окончания школьных экзаменов.

В некоторых провинциях Турции уже сняли ограничения на передвижение, и сюда входят главные туристические регионы страны. А к середине июля ожидается и восстановление внешнего туризма. Кроме всего прочего турецкие власти намерены предпринять меры, чтобы избежать излишнего скачка цен, а также обеспечить строгое соблюдение правил гигиены в аэропортах и в туристических местах, пишет Hürriyet Daily News.

