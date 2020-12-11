«Human Rights Watch»: «ВС Армении нанесли ракетные удары по гражданским целям в Азербайджане»

«В ходе боевых действий, продолжавшихся с сентября до ноября 2020 года, вооруженные силы Армении незаконно, не делая различий между военными и гражданскими целями, нанесли ракетные удары по Азербайджану».

Как сообщает АПА, об этом говорится в очередном отчете организации «Human Rights Watch».

Согласно отчету, в ходе расследования, проведенного в ноябре организацией на территориях Азербайджана, подвергшихся атаке вооруженных сил Армении выявлено 11 случаев обстрела армянской армией районов проживания мирного населения с использованием баллистических ракет и артиллерии.

В отчете говорится, что «Human Rights Watch» провела расследование в связи с ракетными и артиллерийскими обстрелами городов и сел ряда районов Азербайджана – Агдама, Барды, Физули, Гянджи, Геранбоя, Нафталана и Тертера.

Организация изучила спутниковые съемки, фото- и видеоматериалы с места происшествия, опубликованные в социальной медиа, и было установлено, что они совпадают по времени с атаками. Отмечено, что детали в связи с другими атаками будут представлены в следующих отчетах.

В отчете говорится, что в результате обстрелов Гянджи, совершенных с 4 до 17 октября, погибли 32 мирных жителя, при этом были использованы неуправляемые ракеты «Смерч» и баллистические ракеты «SCUD-B»: «По данным Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, в ходе вооруженного конфликта погибли 98, были ранены 414 мирных жителей, разрушены или пришли в непригодное состояние более 3000 домов и 100 жилых зданий».

В документе отмечено, что правительство Армении должно провести нейттральное и всестороннее расследование в связи с этими атаками вооруженных сил Армении.