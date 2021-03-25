Human Right Watch нам не указ — эксперт

Европейский союз и весь его бюрократический аппарат вместе с его организациями и НПО призывают Азербайджан немедленно отпустить всех «военнопленных», которые в Азербайджане числятся в качестве диверсантов, так как попали в плен после 10 ноября – даты подписания Трехстороннего соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

С другой стороны, в эти дни члены Европарламента — сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Южный Кавказ Марина Калюранд, постоянный докладчик Европарламента по Азербайджану Елена Зовко и постоянный докладчик Европарламента по Армении Андрей Ковачев выступили с совместным заявлением, в котором они призвали Азербайджан отпустить всех «военнопленных».

Параллельно этому, недавно Human Rights Watch (HRW) опубликовал доклад, в котором говорилось «о жестоком обращении с заключенными-армянами в Азербайджане» и также призывалось отпустить всех «военнопленных».

Все это происходит на фоне того, что президент Азербайджана в последнее время делает позитивные заявления в сторону ЕС и говорит о том, что стороны близки к подписанию стратегических соглашений. Да и визит спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара был положительно охарактеризован со стороны представителей ЕС.

Политолог Фархад Мамедов в комментарии # сказал, что сам доклад Human Right Watch содержит большое количество неточностей, которые отражены и в заявлении МИД Азербайджана.

«По сути, все это является результатом деятельности армянской диаспоры и лоббистов. Другой момент – это антитурецкие настроения на европейском пространстве. Все это звенья одной цепи. Мы должны были ожидать, что будут подобные резолюции и рапорты, ведь никто не отменял деятельность армянской диаспоры. Кроме того, политические силы в Европе демонизируют Турцию и его лидера, и используют сей фактор при каждом удобном случае, в том числе против нас», — считает Мамедов.

Эксперт, вместе с тем, добавил, что к отчетам Human Right не стоит относиться серьезно, поскольку это обыкновенная международная неправительственная организация, которая растеряла весь свой авторитет. «Если в 90-х отчет этой организации был бы чуть ли не приговором тому или иному государству, то сейчас это обыкновенная бумага ангажированной организации, к которой нет серьезного отношения», — отметил аналитик.

Что же касается отношений Европы и Азербайджана, то и тут, считает Мамедов, не стоит воспринимать всерьез заявления евродепутатов и их резолюции. «Особенно умиляет деятельность и активность Люксембурга, который выступает с проармянских позиций. Активность проармянских сил на отношения Азербайджана и ЕС не будет влиять ником образом. Сегодня отношения Азербайджана и ЕС ровные, прагматические, нельзя сказать, что они улучшаются или ухудшаются. Мы на сегодня находимся на стадии процесса подписания соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС», — сказал он. Аналитик напомнил слова Президента Ильхама Алиева о согласовании соглашения на 90%, предположив, что оставшиеся 10% тоже найдут свое решение. «Нельзя сказать, что процесс заморожен, но он продвигается очень медленно. Наряду с этим Азербайджан продвигает свои проекты с отдельными европейскими государствами. Самым главным из которых является «Южный газовый коридор», который был запущен недавно, и по нему уже около миллиарда кубометров природного газа было доставлено в страны ЕС», — отметил аналитик.

По его словам, Азербайджан привержен прагматическому подходу касательно отношений с ЕС, все, что нам хочется, мы от Европы получаем, и все, что можем — предлагаем. Но ни о какой интеграции не может быть и речи. «Возможно только равноправное сотрудничество. А с теми европейскими странами, которые проявили принципиальность во время 44-дневной войны, у нас сложились очень хорошие двусторонние отношения, они и дальше будут укрепляться, а компании этих стран будут привлечены к проектам на освобожденных территориях», — резюмировал он.