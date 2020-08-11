Хулуси Акар: «Турция способна защищать права и интересы в Восточном Средиземноморье»

Турция предприняла все необходимые меры для защиты прав и интересов страны в Восточном Средиземноморье.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на онлайн-конференции с участием начальника Генштаба ВС, командующих родами войск и другими высокопоставленными военными, сообщает Агентство Анадолу.

Что касается сейсмического исследовательского судна Oruç Reis, Акар напомнил, что защиту судна обеспечивает ВМС страны.

Глава Минобороны отметил, что Турция не позволит реализации какого-либо плана в восточной части Средиземного моря без участия Турции и Турецкой Республики Северного Кипра.

| 2020-08-11T19:44:52+04:00 11 августа 2020, 21:09|12345 (Пока оценок нет)
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