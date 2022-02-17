В первый день весны — 1 марта столичная арт-тусовка соберется в галерее Leyla Khazari Art-Gallery, где состоится открытие вернисажа «Мы открываем Весну».

«Новый год начинается не с даты, указанной в календаре, а с пробуждения природы и прихода весны. Галерея решила открыть эту выставку именно весной и именно с молодыми художниками. Открытие выставки в первый день весны символично и характерно. Молодость и весна! Оба являются вестниками инноваций, пробуждения, будущего, красоты», — говорит # директор галереи Лейла Хазари.

Она отметила, что несмотря на то, что художники молодые, все они вполне зрелые мастера, которые имеют право голоса в искусстве.

«Основной целью нашей галереи является забота об искусстве и живописи, наряду с ее популяризацией, поддержкой молодых художников, их творчества среди любителей искусства. Эта поддержка может быть как моральной, так и материальной. Каждая приобретенная работа может стать основой для будущей работы, переломным моментом в жизни и творчестве молодого художника. Возможно, небольшая инвестиция в творчество художника сегодня может стать для него толчком для продвижения в будущем, для того чтобы покорять новые вершины, создавать более интересные работы», — рассуждает Лейла Хазари, приглашая на эту выставку всех, кто интересуется весной и новыми именами.