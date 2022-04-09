В Национальном музее истории Азербайджана открылась выставка Рауфа Джанибекова «Старый Баку кистью художника».

В экспозиции – 45 работ. Живопись и графика мастера гармонично представлена на классических мольбертах в одном из залов музея. На открытии среди гостей множество известных лиц, в том числе светил от медицины. И это – неслучайно.

Художник в белом халате Рауф Джанибеков – хирург с многолетним стажем. В настоящее время продолжает работать врачом, отказавшись от хирургической практики.

«Работа занимает очень много времени, за последние два года практически не создавал новые работы. Но без искусства мне сложно. Оно помогает мне жить, самовыражаться, с помощью картин я могу показать людям мир моими глазами. Это – призвание», — говорит доктор Джанибеков в интервью #.

Большую часть своих работ художник посвятил старому Баку, его тихим улочкам, кварталам, национальной архитектуре, быту дружелюбных и общительных жителей.

Работы Рауфа Джанибекова восхищают своей теплотой, искренностью, мастерством. И если своей основной специальности мастер отдал годы учебы, то изобразительному искусству его никто не обучал:

«У меня не было ни одного учителя, ни одного дня и ни одного часа меня никто не учил живописи. Всему учился сам», — говорит художник, подчеркивая, что это – талант от Бога.

У врача — художника нет собственной мастерской.

«Мое творческое пространство – метр на два метра, поэтому я не могу позволить себе работать на большом холсте. У меня свыше 800 работ, но крупных по размеру среди них нет», — рассказывает мастер.

Джанибеков может подарить человеку жизнь, спасая от болезни, но не картину:

«Я считаю, что художник не должен дарить свои картины. Но размышлять на эту тему не буду, считая ее философской. Могу продать работу. У меня есть сайт, ко мне периодически обращаются, что – то покупают», — рассказывает Джанибеков.

Выставка произведений мастера будет открыта до 15 апреля. Посетить ее могут все желающие, вход – свободный. Говоря об этом, автор идеи выставки, сотрудник музея Айенде Дадашева рассказала #, что выставка Рауфа Джанибекова – это первая ласточка нового проекта.

«Мы планируем и в дальнейшем проводить в нашем музеи выставки интересных авторов, художников, фотографов, чье творчество так или иначе связано с историей Азербайджана, раскрывает и показывает красоту Баку и других наших городов», — сообщила А.Дадашева.