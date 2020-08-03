Хуан Карлос I решил покинуть Испанию

Отрекшийся от престола Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI о том, что принял решение покинуть страну. Об этом говорится в письме экс-главы государства монарху, опубликованном в понедельник на сайте королевского двора.

«Сообщаю тебе о своем обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании», — отмечается в письме Хуана Карлоса I.

Правительство Испании с уважением относится к решению отрекшегося от престола Хуана Карлоса I покинуть страну. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник источник в кабмине страны.

В правительстве заявили об «уважении решений, объявленных сегодня королевским двором». В кабмине Испании также обратили внимание на принципы «образцовости и прозрачности, которыми всегда руководствовался король Филипп VI». (ТАСС)